В Южном Бутове появится детский сад на 150 мест

Дошкольных учреждений в Москве становится больше.

Население Москвы растет, а значит, городу необходимо как можно больше социальных объектов – особенно школ и детских садов. Причем такие объекты должны располагаться рядом с жилыми домами. Как отмечал мэр Сергей Собянин, строительство качественных соцобъектов является важнейшей частью развития районов и одной из основных задач, стоящих перед властями и застройщиками.

За последние два года в Москве построено свыше 150 школ, которые рассчитаны на 93 тысячи мест, и более 370 детский садов для 65 тысяч детей. Все это создается в рамках программы "Мой район" и с учетом пожеланий москвичей.

В Южном Бутове появится трехэтажный детский сад площадью 3,83 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест или на шесть групп. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что для фасадов выбраны универсальные цвета: коричневый и белый. Также будут желтые вставки в зонах входных групп и оконных проемах.

При отделке фасадов специалисты используют матовую бетонную плитку. Оконные алюминиевые профили выполнят в графитовом оттенке, а декоративные наличники и откосы изготовят из стального листа и покрасят в насыщенный желтый цвет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кстати, детский сад построят в составе жилого комплекса, который создадут на месте бывшей промышленной зоны "Бутово".

Ранее сообщалось, что в бывшей промзоне "Бутово" построят более 470 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет об участке площадью 81,27 гектара на Варшавском шоссе.

Район Южное Бутово занимает третье место по численности населения и второе место по площади среди районов "старой" Москвы. Здесь находится самый большой парк за МКАДом – ландшафтный. Он располагается на Черневских и Гавриковских прудах и реке Корюшка.

В районе есть станции метро "Бунинская Аллея", "Улица Горчакова", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Скобелевская", а также платформа второго Московского центрального диаметра (D2) – Бутово.

В прошлом году в Южном Бутове появилась школа с ИТ-полигоном. Подробнее об этом писали "Дни.ру".