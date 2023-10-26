Инвестор займется комплексным развитием территории в поселении Сосенском

Редевелопмент будет проведен на участке общей площадью 3,47 гектара.



Семимильными шагами власти российской столицы развивают присоединение территории. Сегодня в Новой Москве активно строится не только жилая недвижимость, но и объекты социальной инфраструктуры, что позволяет обеспечивать жителей ТиНАО рабочими местами. Примечательно, что город тратит направляет на на эти цели не только бюджетные, но и средства инвесторов.

К примеру, инвестор, определенный в ходе открытых торгов, займется комплексным развитием территории в поселении Сосенском. Реализация очередной программы КРТ позволит обеспечить город 300 новыми рабочими местами.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, власти заключили с инвестором договор сроком на четыре года. По словам чиновника, редевелопмент будет проведен на участке общей площадью 3,47 гектара.

"Объем инвестиций в редевелопмент участка оценивается почти в два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — в 99 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест", – заключил заместитель главы города.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ходе комплексного развития территории планируется создать современный общественно-деловой квартал. Сейчас на участке, расположенном между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига, расположены неиспользуемые склады и стоянки для спецтехники.

"В течение четырех лет инвестор построит 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, включая торгово-развлекательный комплекс и технопарк", – подчеркнул Максим Гаман.

На данном этапе инвестор занимается подготовку проекта планировки территории. В рамках КРТ важно создать новую точку притяжения в активно развивающемся районе и обеспечить местных жителей не только социальной инфраструктурой, но и благоустроенной городской средой. Кроме того, открытие рабочих мест рядом с домом позволит снизить нагрузку на общественный транспорт.