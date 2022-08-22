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Началась реставрация деревянного флигеля усадьбы Снегирева на Плющихе

Началась реставрация деревянного флигеля усадьбы Снегирева на Плющихе

На флигеле усадьбы Снегирева на Плющихе устанавливают специальные конструкции для реставрации.
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В Москве продолжают реставрировать постройки, имеющие культурную или историческую ценность. За последние 11 лет в столице восстановили примерно две тысячи памятников. За это время значительно сократилось количество памятников, находящихся в плохом состоянии – с 39% до 4,5%.

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Завершилась реконструкция деревянной усадьбы XIX века на Долгоруковской улице

В настоящий момент столичные реставраторы работают более чем на 500 объектах. Например, недавно специалисты начали приводить в порядок флигель усадьбы Снегирева на Плющихе, которая была спроектирована в конце XIX века архитектором Романом Клейном по заказу известного врача-гинеколога Владимира Снегирева.

К 2022 году сохранились построенный из камня двухэтажный главный дом усадьбы и двухэтажный бревенчатый флигель. Эта усадьба – объект культурного наследия федерального значения.

Флигель – образец усадебной застройки конца XIX века. Его декор выполнен в традициях эклектики. На южной стороне есть небольшая терраса, которая, по первоначальной задумке архитектора, должна была вести в сад.

Процесс реставрации начнется тогда, когда специалисты установят на флигеле специальные конструкции. Стены уже очищены от штукатурки. Так эксперты смогли оценить сохранность деревянного сруба. Элементы фасада, выполненные из гипса, было решено снять и тоже отреставрировать.

Чтобы усилить каркас флигеля, рабочие сделали специальные обоймы, а для того, чтобы укрыть здание – металлические конструкции. Поскольку сруб деревянный, на время реставрации его необходимо защитить от осадков. Сам сруб разбирать не будут. Поврежденные венцы локально заменят.

"Главными принципами в работе специалистов являются бережность и научный подход", – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мемориальная доска Снегиреву висела на доме до реставрации. Как только работы завершатся, доску вернут на место.

Ранее сообщалось о реставрации храма Рождества Христова на юге Москвы. Недавно специалисты вернули строению, который является памятником архитектуры, исторический цвет. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы / www.mos.ru
Автор: 22 августа 2022, 12:49 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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