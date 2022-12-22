В САО построят шесть ФОКов на месте экс-промзон

Реализация программы комплексного развития бывших промышленных зон и заброшенных территорий в Москве продолжается. Благодаря проекту такие места начинают работать на благо столицы и горожан. На территориях экс-промзон создаются высокотехнологичные производства и деловые кварталы. Так появляются новые рабочие места. Кроме того, там возводятся жилые кварталы вместе с объектами социальной инфраструктуры (школы, детские сады, спортивные объекты и т. д.).
Так, в рамках программы комплексного развития территорий в Северном административном округе построят шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) – в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино. В настоящий момент на этих территориях находятся склады, гаражи, а также стоянки для спецтехники.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что общая площадь шести спортивных объектов составит 20 тысяч квадратных метров, а участков, на которых начнется строительство, – примерно 113 гектаров.
"Планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей", – рассказал Ефимов.
В Восточном и Западном Дегунино построят физкультурно-оздоровительные комплексы с залами для спортивных игр и бассейном (площадь каждого из них составит 6,5 тысячи квадратных метров). В Коптеве возведут физкультурный центр. В Головинском районе – три многофункциональных спорткомплекса (там будут залы, в которых смогут заниматься семьи). А еще в каждом из этих районов создадут спортивные площадки. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Благодаря программе комплексного развития бывших промзон будет создано свыше полумиллиона новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а городской бюджет пополнится примерно на три триллиона рублей.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что на западе Москвы построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами.