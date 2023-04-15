Мода с металлическим отливом: металл в образах

Настоящая сенсация на подиумах.

Цвет металлик и переливы в одежде стали настоящей сенсацией на подиумах и в уличной моде. Цвет металлик и аксессуары с металлическим отливом — сейчас это популярный выбор для любого случая, от повседневной носки до более формальных мероприятий. Александр Кузиков, главный стилист интернет-магазина Shopping Live, рассказал нам про главный тренд этого сезона и поделился идеями, как составить стильный образ с блеском во всех смыслах этого слова.

Металлик в одежде

Металлические оттенки придают вещам глубину, текстуру и яркость. Благодаря этому, любой наряд, в котором есть металлический оттенок, становится более выразительным. К тому же этот цвет позволяет использовать более простые формы и линии, поэтому в таком образе вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

Чтобы создать гармоничный образ, комбинируйте металлические мотивы с более спокойными элементами одежды. Например, можно надеть свои любимые однотонные джинсы, однотонные кроссовки и водолазку или топ яркого цвета с металлическим переливом. Другой вариант — плиссированная юбка цвета металлик с черной блузой и туфлями на небольшом каблуке. Блестящий акцент придаст даже самому простому образу шарма. А сверкающие тотал-образы стоит оставить для вечеринки — в них вы точно не останетесь без внимания. Металлик сочетается с самыми разными материалами, от кожи и текстиля до тонких прозрачных тканей, поэтому можно дать волю фантазии.

Металлический перелив используется в широком спектре цветов, от серебряного и золотого до розового золота и графита. В зависимости от выбранного цвета, можно создать различные эффекты. Если вы хотите поэкспериментировать с цветами, то можно комбинировать разные оттенки металлика, создавая интересный переливающийся эффект. Но помните, что всегда лучше сделать более лаконичный наряд и дополнить его украшениями, чем переусердствовать с цветами.

Металлик в обуви

Обувь в цвете металлик можно носить как на каждый день, так и на вечеринку. Дизайнеры предлагают широкий выбор актуальных моделей разных оттенков и степени блеска.

Лаконичные серебристые туфли в стиле 90-х можно носить в офисе с классическим костюмом или платьем, чтобы добавить нотки эксцентричности и индивидуальности. На вечеринке металлическая обувь будет выглядеть привлекательно и смело, особенно если сочетать ее с мини-юбкой или платьем. Для прогулок по городу лучше выбрать блестящие кеды, которые придадут вашему образу непринужденности и подчеркнут чувство стиля. А для теплой погоды стоит запастись сверкающими светлыми босоножками на плоской подошве или невысоком каблуке. Главное при составлении образа — не забывать о балансе между яркими цветами и металлическими оттенками.

А если к сверкающей обуви вы еще не готовы, то можете остановиться на моделях с деталями в этом стиле: цепочками, блестящим декором или металлической фурнитурой.

Металл в аксессуарах

В этом сезоне в тренде украшения из золота и серебра. Смелые модницы могут позволить себе аксессуары с крупными металлическими элементами, чтобы создать интересный акцент на вашем образе. Например, объемные серьги-кольца или ожерелье с крупным металлическим кулоном. Еще один вариант — комбинировать стильные металлические цепочки разных размеров на шее, запястье или даже на поясе.

Если обилие металла — это слишком смело, на помощь придут лаконичные колье или фаланговые кольца. Такие детали подчеркнут уникальность и стиль их обладательницы, а наряду добавят праздничности. Даже неброские металлические кнопки, цепочки и заклепки в качестве декора на рубашках, брюках и юбках сделают ваш стиль неповторимым.

Дизайнеры часто используют аксессуары из золота и серебра, чтобы подчеркнуть форму и структуру одежды, а также для большей глубины образа. Так что не бойтесь следовать этой модной тенденции и сочетайте металлические элементы с простыми формами.