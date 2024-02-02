Омоложение яичников: невозможное возможно

С каждым годом возрастает число женщин, откладывающих свое материнство на более поздний срок по различным причинам (карьера, отсутствие надежного полового партнера, различные жизненные обстоятельства). В связи с чем увеличивается и возраст рождения первого и последующего ребенка.



К сожалению с возрастом снижается не только количество, но и качество яйцеклеток – основного "ингредиента" для будущей беременности. Так же растет и число женщин с преждевременной недостаточностью яичников, когда по различным причинам наблюдается раннее истощение яичниковой ткани и связанные с этим гормональные нарушения.

В таком случае зачастую не спасают даже вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе экстракорпоральноеоплодотворение (ЭКО), так как в силу возраста и/или различных оперативных вмешательств на яичниках, нет способных к оплодотворению яйцеклеток. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что необходим поиск новых методов лечения бесплодия, обусловленного сниженным овариальным резервом, рассказала Донна Калиматова – гинеколог, доцент кафедры, кандидат медицинских наук.



Омоложение яичников – это метод не только лечения бесплодия, но и продления репродуктивного периода, отдаления менопаузальных изменений. Метод, который дает женщинам возможность повернуть время вспять.

На сегодняшний день лидирующими в этом направлении является PRP– терапия (использование плазмы). Что такое PRP– терапия? Это терапия собственной плазмой человека.

Плазма – это жидкая часть крови, которая в себе содержит ряд витаминов, белки, ферменты, гормоны и другие полезные вещества. Также в состав плазмы входят факторы роста, которые активируют рост клеток, их обновление, что особенно важно при работе с яичниками.

В плазме содержатся такие факторы роста, которые тропны к яичникам и эндометрию и дают «новую» жизнь там, где классические протоколы лечения бессильны. Факторы роста способны стимулировать рост новых клеток, кровеносных сосудов, нервов, тем самым образовывая новые ткани.

PRP– терапия используется в медицине очень давно. Сейчас проще найти отрасль медицины, где плазма не используется. Так, плазма активно применяется в травматологии, комбустиологи, дерматологии, косметологии, гинекологии и репродуктологии. Безусловным преимуществом данной процедуры является ее безопасность и доступность.

Основные показания к данной процедуре: сниженный овариальный резерв в возрасте до 40 лет АМГ ниже 1 ед. в возрасте до 40 лет отрицательный результат ЭКО при диагнозе СПИЯ (синдром преждевременного истощения яичников) в более раннем возрасте.

Процедуру омоложения яичников можно разделить на 2 этапа:

1-й этап, когда проводят забор крови пациента в специализированные пробирки, предназначенные для PRP– терапии.

2-й этап: центрифугирование крови, когда происходит отделение тромбоцитов от других форменных элементов крови и, собственно. Получение плазмы

3-й этап: введение плазмы в ткани яичника.

Крайне важно, чтобы процедуру выполнял хирург, имеющий опыт проведения данной операции, так как на исход процедуры влияют все этапы изготовления плазмы и техника введения. Весь процесс должен занимать не более 30 минут (далее, плазма начинает терять свои целебные свойства).

В швейцарской университетской клинике мы одними из первых начали применять данную технику операции. Я являюсь автором нескольких методик по введению плазмы, в том числе обладатель патента по применению плазмы у пациенток с бесплодием. У нас имеются потрясающие результаты, где нашим пациентам удалось преодолеть бесплодие и получить долгожданную беременность. На сегодня уже 17 пациенток беременны после проведения данной процедуры. Это не простые пациенты с бесплодием, это именно те пациенты, которым не давали шансы даже на ЭКО, ввиду сниженного овариального резерва и/или повторных неудачных имплантаций; и ранее была возможность только на беременность с использованием донорских яйцеклеток.

Процедуру проводят в первую фазу цикла, до начала созревания фолликулов. Интраоперационные риски минимальны. Нужно отметить так же и быструю реабилитацию после данной операции. Практически все пациенты выписываются домой в тот же, либо на следующий день.

Далее, уже на следующий месяц можно отслеживать эффективность операции по комплексу исследований: узи малого таза и исследование гормонального профиля пациентки. Главным критерием успешной операции является снижение ФСГ, ЛГ, увеличение АМГ.

Нужно понимать, что к сожалению, не все пациентки смогут забеременеть после данной операции. Однако, в любом случае, будет положительный эффект на работу яичников.

Так же нужно отметить, что возможно сочетание этой операции с одновременным введением плазмы в полость матки, для улучшения состояния эндометрия, что улучшает шансы на зачатие. У нас имеются успешные результаты по введению плазмы в полость матки пациенткам с рецидивирующим синдромом Ашермана ( спайки в матке), что так же является новаторской разработкой.

Безусловно, PRP– терапия яичников до сих пор считается экспериментальной техникой, а ее эффективность активно обсуждается во многих научных кругах. В связи с чем мы понимаем, что данное направление требует еще углубленного изучения и дальнейших результатов исследований.

Я надеюсь, что в скором будущем данная методика будет массово использоваться не только у пациенток с бесплодием, но так же для омоложения яичников у пациенток, которые хотят максимально безопасно отодвинуть наступление менопаузы, продлить свою молодость.