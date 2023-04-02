Горы и миллион улыбок: 7 причин влюбиться в Турцию

Турция – гораздо больше, чем приевшийся "олл инклюзив".



Многие из тех, кто никогда не были в Турции, представляют себе эту страну как бесконечные прямоугольники отелей с пальмами и лежаками у бассейна, в котором постоянно кричат дети. Однако, это совсем не так.

Если вы отправитесь в эту страну как голодный до впечатлений турист, то вы найдете невероятное количество красивых мест. Климат и люди этой страны дополнят собирающуюся картинку и не оставят вам выбора не проникнуться ею. Итак, пять причин влюбиться в Турцию.

Природа, от которой лишаешься дара речи

Не важно, находитесь ли вы на пляже, стоите на вершине горы, либо же просто едете на автобусе вдоль моря… В Турции куда ни глянь – виды такие, что дух захватывает. И самое главное, что все эти живописные места либо соседствуют друг с другом, либо находятся на небольшом удалении друг от друга. Доедешь до соседнего городка – почувствуешь себя в Греции, поедешь в другую сторону – перенесешься в Италию, посетишь новый пляж – почувствуешь настроение Кубы.

А дополняется все это тем, что на каждом шагу ты сталкиваешься с животными, которых ранее видел лишь по телевизору. Так закат на пляже обернется встречей с огромной морской черепахой, поход в магазин – встречей черепах сухопутных, лисиц или семейства кабанов. Над окном ваших апартаментов, скорее всего, будут жить горлицы, а как только вы будете выходить из дома, к вашим ногам будут мчаться десятки котят, которые мечтают о том, чтобы вы их погладили.

Миллион улыбок

Насколько бы каменное лицо вы не приобрели за жизнь в северных широтах, оказавшись на территории Турции вы сдадитесь через несколько дней и будете одаривать улыбкой каждого встреченного человека. Здесь ощущаешь, что тебе рады везде: кассиры в магазинах желают тебе доброго вечера и благодарят тебя за покупку, а идущие перед тобой по узкой тропинке люди извиняются и пропускают тебя в том случае, если ты торопишься. Даже сборщики мусора на улице или бригада укладчиков асфальта настолько транслируют свое внутреннее счастье, что громко поют на всю улицу.

Отзывчивость

Турция – страна, в которой как нигде важно искусство вести "маленькие разговоры". Перекинешься парой слов с официантом и вот тебя уже угощают чаем и пахлавой за счет заведения. Пожелаешь в пункте аренды автомобиля доброго дня и легкой работы, а тебе сделают солидную скидку. Поедешь посмотреть квартиру из объявления, а тебя там усадят за стол, накормят, а потом предложат переночевать. И здесь так везде, даже в аптеках: нальют чаю, пока курьер на мопеде везет твои таблетки со склада.

В Турции любую проблему можно решить при помощи добросердечного отношения к своему собеседнику. Здесь местные жители помогут не просто решить задачу, но и продемонстрируют то, насколько они рады были тебе помочь.

Красивые люди

На какой бы должности не работал турок или турчанка, они выглядят невероятно ухоженно и одеты с иголочки. Мужчины всегда со свежей стрижкой, с ухоженной бородой или выбритым лицом, чистой обувью и легким запахом парфюма. Девушки же, вне зависимости от температуры на улице, одеты в наряды, подчеркивающие их красивые фигуры и всегда при макияже.

Немаловажно еще и то, насколько жители этой южной страны следят за своей гигиеной. Даже в палящий летний зной в общественном транспорте будет сложно встретить местного жителя, от которого бы неприятно пахло.

Ощущение безопасности

В Турции перестаешь пугаться стука в дверь, ведь знаешь, что это пришла соседка, которая хочет угостить тебя чем-то вкусным. Ровно также и на улицах: в любом темном переулке ты будешь чувствовать себя расслабленно и комфортно, ведь ни один человек не захочет тебя обидеть.

Но это ощущение безопасности, увы, распространяется лишь на курортные города, где много туристов, полиции и совершенно нет беженцев.

Тем не менее, с наступлением заката турецкие мужчины, если навстречу им идет девушка, перейдут на другую сторону дороги, чтобы не вызывать у нее ни единой негативной мысли.

Что же до страшных сказок про турков, кричащих вслед славянских девушек какие-нибудь неприличные вещи – это явно плод чей-то фантазии. Ведь даже в общественном транспорте турки предпочтут ехать стоя, чем сесть рядом с одинокой девушкой.

Доступность фруктов и овощей

У тех, кто мандарины и ананасы раньше видел лишь по крупным праздникам, после приезда в Турцию глаза разбегаются в разные стороны. Даже если пойти в дорогой супермаркет, то в пересчете с лир на рубли за огромный пакет фруктов или овощей придется отдать значительно меньше, чем в Москве.

А если пойти на местный рынок, который по выходным разворачивается на небольших площадях, то уйти оттуда получится лишь согнувшись в три погибели. Те, кто признался в любви этим рынкам, смирились и купили себе тележку на колесиках.

Медицина

Со всей Европы в Турцию едут за доступной стоматологией, пластической хирургией и, особенно, за пересадкой волос. Медицинский туризм в эту страну настолько распространен, что в крупных городах люди перестали обращать внимание на тех, кто ходит с гипсом на носу или повязками на голове.

И нельзя не отметить высокий уровень квалификации местных специалистов. Для справки, брекеты обойдутся в два раза дешевле, чем в столице России. А лечение кариеса и установка пломбы будут в Турции три раза дешевле. Даже если пойти в самую дорогую стоматологическую клинику города.