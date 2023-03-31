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Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали

Красивая кожа: 5 причин появления прыщей, о которых вы не знали
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Юлия Энхель

Юлия Энхель

 Эксперт по красоте и здоровью.

Есть неявные причины появления угрей и прыщей на коже лица.

Принято считать, что за акне стоит гормональный сбой либо недостаток очищения. Однако иногда несовершенства возникают, на первый взгляд, из ниоткуда. Почему это происходит – рассказала эксперт в сфере биохакинга и основатель Еnhel Group Юлия Энхель.

Что такое акне

Кожа — один из самых больших органов человека. Дерма выполняет ряд различных функций и выступает одним из индикаторов внутренних проблем. Акне — заболевание, при котором происходит повышенное выделение себума и, как следствие, закупорка сальных желез. В этом месте начинают активно размножаться так называемые пропионибактерии акне. Последствия процесса — воспаление и формирование угрей.

Неявные причины появления прыщей

Первая – стресс, нестабильное психоэмоциональное состояние. Ученые доказали, что в такие моменты организм человека вырабатывает большое количество гормонов стресса, один из которых – кортизол-андроген – вызывает гиперплазию сальных желез. Они начинают в большом количестве выделять кожное сало, что приводит к закупорке пор. Многие врачи во время лечения пациента от угревой болезни отмечают у него повышенный уровень стресса и подключают к терапии внутренние гемостатические препараты, которые способствует подавлению стресса.

Вторая причина – недостаточное увлажнение кожи. Дерма часто подвергается обезвоживанию, и для поддержания барьерной функции нуждается в увлажнении. Уже на этапе очищения необходимо использовать косметику, которая не нарушает эту защитную функцию и гидролипидный баланс кожи.

Как правильно очищать кожу

Очищение кожи оптимально производить в три этапа:

Демакияж. Удаление декоративной косметики и других внешних загрязнений.

Гель-скатка. Мягкое средство, способствующее деликатному отшелушиванию омертвевших клеток кожи. Они образуются на ее поверхности постоянно, и при несвоевременном удалении могут забить поры.

Пенка для умывания. Отдавайте предпочтение муссу с нанощеточкой. Она обеспечивает нежный массаж лица, улучшающий микроциркуляцию, облегчает проникновение кислорода и питательных веществ.

Акне как следствие нарушения микробиоты кожи

Микробиота — это различные микроорганизмы, которые обитают на поверхности нашей кожи, тесно взаимодействуют между собой и клетками эпидермиса, образуя единую систему. Микробиота помогает сохранению защитной барьерной функции дермы, улучшает регенерацию и сохраняет липидный баланс. На протяжении жизни человека она изменяется качественно и количественно. Нередко к появлению акне приводит именно нарушение микробиоты. Оно возникает из-за солнечной инсоляции, неправильного питания и вредных привычек, стресса.

Чтобы восстановить микробиоту кожи, необходимо наладить режим сна и придерживаться здорового образа жизни. Также уделить внимание работе желудочно-кишечного тракта и рациону.

Как еще помочь своей коже

Соблюдайте водный баланс. Недостаточное потребление воды очень сильно отражается на состоянии кожи. Обезвоживание приводит к нарушениям микробиоты, гидролипидной функции, и, как следствие, воспалениям. Поэтому ежедневно и в достаточном количестве необходимо выпивать чистую воду комнатной температуры. Оптимальный вариант — обогащеная водородом вода — она обладает антиоксидантными и омолаживающими свойствами.

Принимайте БАДы. Не стоит забывать, что уход за кожей, склонной к акне, должен идти не только снаружи, но и изнутри. Важные элементы:

тетрагидрокуркумин, витамины группы В1, В2, В6, биоперин, экстракты черного перца, семян киви и оливы. Правильно подобранные БАД способствуют улучшению состояния кожи при угревой сыпи, акне, а также уменьшению пигментации.

Используйте только качественную косметику и обращайте внимание на состав средств. В них ни в коем случае не должно быть следующих компонентов: минеральное масло (производное от нефти), спирт, денатурат, натурат (технический спирт), силиконы, формальдегиды. И конечно же, качественная косметика обязательно должна иметь лицензию.

31 марта 2023, 08:40
Красивая кожа. Фото: Russian Look/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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