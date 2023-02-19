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Как женская энергия влияет на мужской успех?

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Перукуа

Перукуа

 Топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии, музыкант, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин

Сила любящей женщины творит чудеса.

В жизни часто встречаются ситуации, когда карьера мужчины резко катится вниз после расставания с женщиной. Есть и обратные случаи: мужчина находит "ту самую" и начинает стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Дело в том, что мужской успех во многом зависит от особенной женской энергии. Как она влияет на представителей сильного пола? Об этом "Дни.ру" рассказала Перукуа – музыкант, композитор, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

Физиология женской энергии

В нашей жизни все взаимосвязано: энергия мужчины положительно отражается на женщине, а женская энергия помогает партнеру добиваться успеха. Какое значение для мужчин имеет прекрасный пол? На биологическом уровне это показывают сперматозоид и яйцеклетка.

В организме юной девушки уже есть 400 тысяч яйцеклеток. Это огромная энергия. Каждая яйцеклетка готова к оплодотворению: она может дать новую жизнь и ждет подходящего момента, чтобы зачать ребенка. Но из этих 400 тысяч эффективными для деторождения окажутся только 0-10 яйцеклеток, а что будет с другими? Они предназначены для воплощения желаний: женщина может претворить в жизнь и любые собственные мечты, и перенаправить эту колоссальную энергию на мужчину. И здесь у сильного пола появляется огромное пространство возможностей.

Сперматозоиды вырабатываются регулярно. В отличие от яйцеклеток, их функционирование продиктовано определенными условиями. Это не стабильная жизнь внутри женщины – это краткий "выстрел" в надежде встретить ту, которая подарит ему смысл существования и поделится энергией для зачатия нового человека. И в этом мимолетном порыве сперматозоиду требуется победить множество себе подобных, чтобы завоевать желанную награду. В отличие от женской яйцеклетки, мужская половая клетка живет не годы, а лишь дни.

А женщина это – это вечность и широкое поле возможностей для реализации мужской природы и ума. Теория экономического роста графически явно похожа на половой орган мужчины. Но чтобы претворить ее в жизнь, сильному полу требуется женская энергия.

Значение женской энергии для мужчин

Все люди на Земле созданы благодаря женщине. В человеческом теле от мужчины лишь одна клетка, а все остальные – женские. И мужская задача – подарить ей в ответ свою энергию и любовь. Это своеобразный энергетический взаимообмен, который помогает людям жить и двигаться вперед.

Когда мужчина встречает "ту самую", которая принимает его и делится своей мощной энергией – он стремительно продвигается вверх. А когда она его покидает – он начинает увядать. Если же партнерша сама "мужчина в юбке", то партнер непроизвольно старается найти ту, которая сможет подарить ему истинно женскую энергию. Отсюда и появляются любовницы.

Энергия женщины – это очень сильный магнит для мужчин. Они притягиваются к тем, кто способен наполнить их этим зарядом силы. Кому удалось отыскать такую партнершу, тот добивается успеха. А кто не смог ее найти, тот остается на прежнем уровне или опускается еще ниже.

Если вы хотите, чтобы ваш партнер стал успешным – старайтесь раскрывать свою истинную женскую энергию. Работайте над собой, посещайте специальные занятия и практики. Учитывайте, что дальше ситуация может развернуться по-разному. Если мужчина сможет принять вашу энергию – он расцветет, и ваши отношения тоже улучшатся и укрепятся. Если же партнер будет не готов принять ваш дар – лучше его оставить, чтобы не увянуть вместе с ним. Вскоре вы наверняка найдете другого мужчину, который с радостью наполнится вашей энергией, а взамен поможет расцвести вам самой.

Никогда не забывайте о том, что мы не в состоянии поменять природные жизненные законы. Зато у нас есть возможность их узнать, принять и действовать в соответствии с ними. Это сделает вашу жизнь лучше и счастливее.

19 февраля 2023, 05:07
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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