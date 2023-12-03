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Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга

Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга
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Пластический и реконструктивный хирург Исамутдинова Гузаль Мелисовна раскрыла все подробности, последствия и подводные камни этой популярной процедуры.

Многие годы маммопластика остается бесспорным лидером пластической хирургии. Спрос на нее продолжает расти, ведь это достаточно быстрый и эффективный способ улучшить эстетику тела, вернуть груди утерянную форму или увеличить ее размер. Вот несколько фактов об этих популярных операциях, которые необходимо знать, если вы примете решение воспользоваться услугами пластического хирурга.

Добавить или уменьшить?

Маммопластика – это не только операция по увеличению груди. Она решает два вида задач — улучшение формы груди или же изменение ее объема (увеличение или уменьшение). Первая задача подразумевает подтяжку груди (мастопексию). Вторая — это, собственно, увеличение груди, эстетизация за счет установки силиконовых имплантов (эндопротезирования), липофилинга (коррекция за счет собственной жировой ткани). Или же уменьшение объема — редукционная маммопластика.

Новый уровень

Опущение (птоз) молочных желез — проблема не только возрастная. Форма груди может измениться после периода лактации, из-за индивидуальные особенностей организма, состояния соединительных тканей. Главная задача подтяжки груди — переместить сосково-ареолярный комплекс на новый, более высокий уровень, избежать повторного опущения и получить желаемую форму. При классическом способе делается три разреза (вокруг ареолы, вертикальный и в подгрудной складке). Вертикальная маммопластика по Лежур включает два разреза и не затрагивает подгрудную складку. При циркулярной маммопластике разрез выполняют вокруг ареолы и удаляют излишки кожи вокруг нее.

Убрать лишнее

Большая грудь, особенно в случае гигантомастии, может доставлять владелице немало проблем. Задача редукционной маммопластики — убрать лишние ткани. В отличии от обычной подтяжки, удалить излишки кожи недостаточно, редукция затрагивает и часть молочной железы. Метод операции при этом напоминает классический способ мастопексии.

Больше и красивее

Эндопротезирование – самая популярная операция в маммопластике. Существует несколько вариантов доступа при протезировании – по нижнему краю ареолы, через подгрудную складку (субмаммарный) и через подмышечную впадину. Выбор формы, размера и способа расположения импланта определяется хирургом с учетом пожеланий и особенностей фигуры пациентки. До 80% операций дается через подмышку, так как этот способ наименее травматичный, позволяет установить импланты любого размера, скорректировать асимметрию, дополнительно устранить птоз груди.

Липофилинг

Это увеличение груди за счет собственной жировой ткани из донорских зон тела. В ходе операции молочная железа не затрагивается, препарат вводится над и под нее. Липофилинг помогает расширить площадь молочной железы, наполнить верхний сегмент, уменьшить межгрудное расстояние, но форма груди радикально не меняется, оставаясь естественной. В зависимости от объема введенного жира, можно увеличить грудь на один или полтора размера за несколько этапов.

Жизнь имплантов

Современные эндопротезы изготавливаются из силикона и имеют высокое качество, безопасность и пожизненную гарантию, подтвержденную документально (к каждому прилагается сертификат или специальный чип). Их повреждение и необходимость замены — скорее, исключение из правил. Разнообразие форм и размеров имплантатов позволяет добиться естественной и красивой формы груди. Кому-то нужен каплевидный, кому-то круглый, иногда форма не играет роли. Лучшая фиксация достигается при применении имплантов с пенополиуретановым покрытием.

Опасно ли?

Как и после любого хирургического вмешательства, после увеличения груди можно получить осложнение. Потенциальные риски могут и не возникнуть, побочные явления рано или поздно проходят, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Современные методы увеличения молочных желез и имплантаты последних поколений сводят риск возникновения так называемых контрактур и маммарного фиброза (утолщения тканей вокруг импланта), а также послеоперационной асимметрии к минимуму. Кстати, первой женщиной, которой более 50-ти лет назад были установлены силиконовые импланты, была американка Тимми Джин Линдси. С ними она прожила долгую жизнь, не омраченную последствиями этой операции.

Противопоказания

Противопоказания к пластике груди могут быть, но их не больше, чем к любой другой хирургической операции. Главное, чтобы пациентка была здорова. Придется сдать ряд анализов, при необходимости, проконсультироваться с профильными специалистами, и, если все показатели будут в норме — вперед, за новыми формами! Не является противопоказанием к операции и наличие фиброаденомы молочной железы, поскольку имплантат часто устанавливается под грудную мышцу и не соприкасается с ее тканями. Иногда он может тормозить развитие мастопатии, оказывая давление на кисты.

Реабилитация

После операции по увеличению груди необходимо избегать нагрузок и выполнять все рекомендации врача. Ношение компрессионного белья обязательно в течение месяца, его задача — правильная фиксация имплантата в тканях. На 12–14 день происходит снятие швов, а спустя месяц после операции белье можно будет снять и белье, и продолжить жить своей обычной жизнью. Многие пациентки опасаются, что импланты могут помешать следить за состоянием молочных желез, что УЗИ ничего "не увидит" за ними. Обычно, спустя четыре-пять месяцев, когда ткани вокруг импланта «усядутся» и спадет отек, ультразвуковое наблюдение будет не затруднено.

Пластика груди и спорт

Для многих пациенток пластических хирургов новая красивая грудь — лишь часть плана по обретению идеального тела. Насколько быстро можно вернуться в тренажерный зал или вновь заняться фитнесом? В течение двух недель или месяца после операции лучше ограничить физические нагрузки, не посещать сауны, бани, бассейны. Нагружать грудные мышцы можно начинать не ранее, чем через полтора месяца после операции, при этом нагрузка должна быть достаточно легкой. "Таскать железо" можно начинать не ранее, чем через три месяца. Не стоит подвергать швы и импланты лишним испытаниям. Для правильного формирования новых тканей, особенно в первые недели после операции, неоценимую пользу принесет массаж (самомассаж) и щадящая лечебная гимнастика.

3 декабря 2023, 11:33
Фото: pixabay.com/miapowterr
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дубцова, Кудрявцева, Хилькевич и другие звезды, увеличившие грудь

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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