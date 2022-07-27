Без слез не взглянешь: как сморщенная Долина выглядит макияжа

В своем телеграм-канале народная артистка показала, как прошел один из ее рабочих дней. В этот день ей пришлось принимать участие в фотосессии. Оказалось, что для Ларисы Долиной это занятие не из простых. Звезда призналась, что дать три сольных концерта ей было бы легче.
Артистка опубликовала видео с краткой выжимкой событий насыщенного съемочного дня. В начале ролика 66-летняя Долина появилась в простой одежде, без прически и макияжа. Оказалось, что без всяких прикрас Долина вполне себе выглядит на свой возраст: где-то сморщенная кожа, где-то пигментные пятнышки и прочие возрастные изменения.
Кто-то, хорошо запомнивший артистку свежей и молодой, может сказать, что без слез на нее теперь не взглянешь. Что ж, годы действительно не щадят никого, и Долина в этом плане не исключение. При этом певица все-таки умеет выглядеть сногсшибательно. В процессе той же съемки после умелых рук специалистов звезда кардинально преобразилась и поменяла множество образов, каждый из которых приятно рассматривать.
Кстати, компанию на съемке Ларисе Долиной составил и Николай Басков. Певица сохранила в секрете цель их совместной съемки. Можно предположить, что звезды готовят какой-то сюрприз для фанатов.
Ранее Лариса Долина сделала сенсационное признание.