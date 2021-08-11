Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 августа

Последнии недели лета обещают быть жаркими во всех смыслах. Изобилие премьер – лучшее тому подтверждение. "Дни.ру" собрали самые интересные события.

CЕРИАЛ

"Большая секунда"

В оригинальном сериале START режиссер Виктор Шамиров, автор фильмов "Упражнения в прекрасном" и "Со мною вот что происходит", расскажет в привычных для себя интонациях новую историю о любви и творчестве, а также исполнит в проекте одну из главных ролей. Зритель увидит параллельно развивающиеся отношения двух пар — сценаристов и созданных ими персонажей. В ролях: Ольга Тумайкина, Людмила Артемьева, Сергей Белоголовцев, Елена Махова, Дарья Семенова, Кристина Исайкина-Бергер, Михаил Полицеймако и др.

13 серий по 27 минут, уже на START.

"Сверхъестественное"

Миллионы фанатов проекта смогут не только еще раз пережить приключения охотников на демонов Дина и Сэма, но и определить, кто же из братьев круче: любитель рок-н-ролла и косух или поклонник фланелевых рубашек и альтернативы? ТВ-3 проведет в своем эфире фанатское голосование века, а также подарит своим зрителям возможность «забрать» к себе в постель любимого героя в виде огромной ростовой подушки. Все, что нужно, чтобы поставить точку в споре, а заодно затащить домой одного из красавчиков – включить сериал "Сверхъестественное".

По будням, с понедельника по четверг, в 20:20 на канале ТВ-3.

"Охотник за призраками. Документалист"

Женя Морозов — документалист. Он добился больших успехов в профессии, но сами фильмы не принесли ему известности. Тогда он решает снять документальное кино, которое взорвет интернет. Осталось только выбрать тему. Заглянув смерти в глаза, Женя решает посвятить свой новый фильм исследованию сверхъестественного и паранормального... Премьера “Документалиста" состоялась на платформе PREMIER, а теперь выходит и телеканале ТВ-3. В главных ролях: Аристарх Венес и Маргарита Аброськина.

С 16 августа на ТВ-3.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

"iТопчик"

Максим Голополосов предлагает обзоры на развлекательный контент со всего мира. Популярные тренды из TikTok, видеоблогеры и топовые шоу, набирающие миллионы просмотров в сети – все это популярный ведущий будет отбирать для своей программы вместе с новым напарником – известным актеров дубляжа Петром Гланцем, чьим голосом говорят Тирион Ланнистер из "Игры Престолов" и коммандер Спок из "Звездного пути".

С 14 августа в 22:30 по выходным на "ЧЕ!"

КОНЦЕРТ

Юбилей Сергея Пенкина

Сергей Пенкин – один из самых экстравагантных и неординарных артистов отечественной эстрады. Его голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на профессиональный стаж на сцене в 35 лет и более пяти тысяч концертов по всему миру, артист не перестает удивлять своих зрителей новаторским подходом к творчеству. Оценить это будет возможно на юбилейном шоу Пенкина в новом формате летнего концерта. Музыкант отпразднует свое 60-летие с программой главных хитов, которая включает в себя авторские песни, современные романсы и композиции в стиле кроссовер.

21 августа, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

"Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО"

Памятная дата стала для кураторов музея поводом поговорить о том, как электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. На выставке можно будет увидеть работы Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина, Иосифа Чайкова, Натана Альтмана, Роберта Фалька, Ольги Розановой, братьев Весниных, Андрея Бурова, Якова Чернихова, Ивана Жолтовского и Александра Гегелло.

До 24 октября, Музей Москвы.

ТЕАТР

"Русский роман"

Московский академический театра имени Маяковского открывает 99-й творческий сезон спектаклем "Русский роман", который получил премию "Золотая маска". Эта постановка Миндаугаса Карбаускиса посвящена судьбе Льва Толстого. Для режиссера личность писателя – это борьба миров, борьба противоположных начал. Непростой жизненный путь гения зритель проходит с супругой Толстого Софьей Андреевной (Евгения Симонова) – женщиной, рядом с которой были написаны лучшие произведения великого писателя.

20 августа, театр им. Маяковского

БАЛЕТ

"Ромео и Джульетта"

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о композиторе Сергее Прокофьеве, чьего "Ромео и Джульетту" в СССР запрещали и не пускали на сцену. Зато сегодня балет-симфония по мотивам трагедии Шекспира – один из самых популярных в мире, а некоторые его музыкальные темы, например, "Марш Монтекки и Капулетти", стали настоящими хитами и зажили собственной, независимой жизнью, "прописавшись" в программах концертирующих пианистов. На "Летних балетных сезонах" показывают балет-симфонию о любви, которая способна победить смерть. В спектакле сохранены дух великой музыки Прокофьева и сюжетные линии трагедии Шекспира, возвышающие любовь над непримиримой враждой. Спектакль идет в сопровождении оркестра.

17 августа, РАМТ.

СКОРО

"Швейцария"

К уединившейся в швейцарских Альпах знаменитой писательнице Патриции Хайсмит приезжает молодой агент нью-йоркского издательства. Он должен убедить капризную даму написать последнюю часть бестселлера про мистера Рипли. Но очаровательный незнакомец оказывается совсем не так прост, как кажется... В спектакле режиссера Татьяны Тарасовой заняты Вера Воронкова и Федор Левин.

С 11 сентября, театр имени Пушкина (филиал).

Большой детский фестиваль

Основная идея фестиваля – показать лучшее, что делается для детей и подростков в театре, кино, анимации, литературе и цирковом искусстве. Гости смогут увидеть более 40 спектаклей со всей страны, зарубежные постановки, кино– и анимационные фильмы, познакомиться с лучшими детскими книгами современных российских авторов. События фестиваля будут проходить в Московском Губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре Образцова, РАМТе и на других площадках. Художественный руководитель фестиваля – Сергей Безруков.



С 1 сентября по 12 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.