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12 октября
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Lifestyle
Как стать желанным у женщины: безотказные секреты соблазнения

Как стать желанным у женщины: безотказные секреты соблазнения

Олег Рой, известный русский писатель и любимец женщин, за 30 лет творческой деятельности создал более 150 книг для детей и взрослых. В начале октября увидело свет его 155-е произведение – мистический триллер "Порог". Герой "Порога" Жан-Жак Альбин Бизанкур пользуется огромным успехом у женщин. Секретами соблазнения писатель поделился с "Дни.ру".
прочитано 112 раз

1. Каждая женщина, даже та, которая не склонна к завышенной самооценке, уверена, что она особенная, не такая, как все другие. И тот мужчина, который замечает эту уникальность и ценит ее, всегда получает дополнительный плюс. Но просто повторять то и дело избраннице, какая она потрясающая и неповторимая, явно недостаточно. Чего доброго, она и впрямь в это поверит, и тогда ее следующим шагом будет мысль, что при таких невероятных достоинствах она, пожалуй, достойна чего-то получше, чем ты. Так что самое главное — дать женщине понять, что только ты один во всем мире можешь осознать всю ее уникальность и оценить её по достоинству. Никакой другой мужчина на это не способен.

2. Сколько бы моралисты ни твердили о том, как важно творить добро, на самом деле это полная ерунда. Ни одно самое грандиозное благое дело не доставит человеку столько удовольствия, сколько принесет мелкое злорадство. Просто не все в этом признаются, и женщины — не исключение. Они обычно не говорят об этом, но каждой из них гораздо приятнее услышать не комплимент собственной внешности, а замечание, как отвратительно выглядит ее соперница. Любой женщине необходимо подтверждение, что она лучше всех — лучше подруг, сослуживиц, случайных знакомых, моделей на обложке глянца и звезд на экране. Даже тупо-прямолинейное восклицание: "Неужели это твоя одноклассница? Ее можно принять за твою пожилую тетю!" обычно попадает точно в цель. Но умные мужчины, конечно, действуют гораздо тоньше. Например, если у их девушки маленькая изящная ножка, то при совместном просмотре фильма они небрежно замечают, глядя на кинозвезду: "Надо же, не замечал раньше, какие у нее безобразные огромные ступни. Просто не девушка, а какое-то ластоногое!"

3. Покорить женщину может только тот мужчина, который ей интересен. Если интереса к тебе нет, то твои шансы не просто равны нулю, а уходят в минус бесконечность. Хочешь понравиться — значит, предложи то, что её привлекает. С одной стороны, каждой женщине нравится что-то своё, и она всегда будет рада общению с тем, кто разделяет или поддерживает ее хобби, увлечение или страсть, будь то путешествия, клубы или дайвинг. А с другой стороны, все женщины обожают загадки и тайны. И мужчины, в которых есть некая загадочность и таинственность, для них куда предпочтительнее тех, с кем всё просто и ясно.

4. Общаясь с женщиной, никогда не забывай делать то, что в НЛП называется "поставить якорь", — хотя, конечно, этот приём появился гораздо раньше, чем нейролингвистическое программирование. Еще полтора века назад некий литературный персонаж рекомендовал желающим произвести впечатление на женщину случайно обронить в разговоре с ней, что один глаз у нее чуть больше другого, и это придаёт ей дополнительный шарм. Нет на свете женщины, которая, услышав подобные слова, тут же не побежит рассматривать свое отражение, и не будет еще долго при каждом взгляде в зеркало невольно вспоминать того, кто это сказал.

5. О том, что в каждом мужчине живет охотник и завоеватель, говорят довольно часто, но редко упоминают, что женщины по натуре охотницы и хищницы почище мужчин. Стоит одной из них кем-то всерьез заинтересоваться, это сразу прибавляет ему бонусов в глазах остальных. А уж если он привлек внимание не одной, и даже не двух… Тут уж любая женщина обязательно присмотрится к нему, хотя бы только для того, чтобы узнать, что ж такое они в нём нашли. А там уже не за горами и следующий шаг. Ведь это так соблазнительно — увести мужика у другой. Даже если эта другая — лучшая подруга. Особенно, если лучшая подруга.

6. У мужчин и женщин есть еще одна общая черта — и те, и другие хотят только то, чего у них нет. Никто не хочет того, что уже имеет. Вывод напрашивается сам собой: пока ты не принадлежишь женщине, она сама будет стремиться к тому, чтобы тебя заполучить, — если, конечно, ты сумел стать для неё привлекательной и желанной добычей. Поэтому, находясь рядом, давай ей то, что она хочет, — но при этом оставайся неуловимым, чтоб у нее ни в коем случае не было повода с торжеством воскликнуть: "Ура, наконец-то он мой!"

Олег Рой. Фото: Пресс-служба

7. И напоследок — всегда уходи красиво. Пусть ты уже получил все, что хотел, полностью исчерпал это, и больше тебя здесь уже ничего не держит, а впереди маячит новая цель, возможно, даже не одна. Все равно никогда не сжигай за собой мосты и не оставляй после себя рыдающих руин. Никто не может предугадать, как сложится жизнь в дальнейшем. И если каприз судьбы вдруг снова сведет вас, куда как лучше будет встретиться не с обиженной, озлобленной, а то и разъярённой и ненавидящей тебя фурией, а с бывшей подругой, которая сохранила о тебе и о ваших отношениях самые прекрасные и светлые воспоминания.

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Фото: www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 20:30
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