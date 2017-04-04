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Апрель 4, 2017
просмотры: 123

Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя

567

 Дочь депутата и бывшего мэра Саратова Анастасия Грищенко ведет роскошный образ жизни. Фотографии девушки в социальной сети Instagram заставляют завидовать поклонников: красавица то и дело демонстрирует красивое тело в купальнике или делает снимки со своим возлюбленным, 51-летним писателем Олегом Роем.

Примечательно, что у Грищенко и ее ухажера значительная разница в возрасте: кавалер старше отца девушки на один год. Dni.Ru собрали лучшие фотографии юной красавицы.

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