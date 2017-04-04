Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя

Дочь депутата и бывшего мэра Саратова Анастасия Грищенко ведет роскошный образ жизни. Фотографии девушки в социальной сети Instagram заставляют завидовать поклонников: красавица то и дело демонстрирует красивое тело в купальнике или делает снимки со своим возлюбленным, 51-летним писателем Олегом Роем.

Примечательно, что у Грищенко и ее ухажера значительная разница в возрасте: кавалер старше отца девушки на один год. Dni.Ru собрали лучшие фотографии юной красавицы.