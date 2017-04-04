Как живет юная пассия 51-летнего модного писателя

Дочь депутата и бывшего мэра Саратова Анастасия Грищенко ведет роскошный образ жизни. Фотографии девушки в социальной сети Instagram заставляют завидовать поклонников: красавица то и дело демонстрирует красивое тело в купальнике или делает снимки со своим возлюбленным, 51-летним писателем Олегом Роем.
Примечательно, что у Грищенко и ее ухажера значительная разница в возрасте: кавалер старше отца девушки на один год. Dni.Ru собрали лучшие фотографии юной красавицы.
Катя Жужа похвасталась эротическими снимками
Маленький фигурист с партнершей станцевал "Калинку-малинку"
В середине апреля артистка отмечает юбилей
Спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры
"Голый" снимок певца имел оглушительный успех
Невероятная история девушки, которая превратилась в мужчину-бодибилдера
Dni.Ru сделали подборку самых необычных образов артиста
В разных городах страны проходят акции памяти
Взрыв прогремел на станциях "Сенная" и "Технологический институт" "синей" ветки метро Санкт-Петербурга
Агата Муцениеце нарушила светский вечерний дресс-код
Популярная актриса не смогла сдержать эмоций
Евгений Хорошевцев прокомментировал свой "провал"
Анастасия Костенко порадовала подписчиков пикантным роликом
Благодаря необычной форме ягодиц Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью