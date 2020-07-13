Рецепт: молодая морковь на гриле с кремом горгонзола

Ингредиенты:
Морковь – 160 граммов
Оливковое масло – 1 мл
Крем горгонзола – 30 граммов
Орех пекан – 6 граммов
Морковная заправка – 15 мл
Для крема горгонзола:
Сыр горгонзола – 60 граммов
Сливки – 60 граммов
Для морковной заправки:
Морковный фреш – 125 мл
Уксус мицукан – 5 мл
Мед – 20 мл
Масло оливковое – 5 мл
Способ приготовления
Шаг 1
Молодую сладкую морковь с ботвой, хорошо промыть, не чистить. Запечь в хоспере в течение 4 минут с оливковым маслом, солью и перцем.
Шаг 2
Готовим соус. Морковный фреш нужно выпарить примерно в четыре раза. Добавляем мед, оливковое масло и рисовый уксус.
Шаг 3
Для приготовления крема смешиваем сыр горгонзола, сливки, соль и перец.
Шаг 4
Украшаем морковь тертым орехом пекан.
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