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Фото: instagram.com/winnieharlow/ Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Больная модель поразила телом в купальнике

Фото: instagram.com/winnieharlow/
Канадская супермодель и активистка с витилиго Винни Харлоу поделилась откровенными фото. Снимки вызвали бурную реакцию пользователей Сети.
прочитано 225 раз

Серия кадров появилась на странице модели в "Инстаграм". 25-летняя звезда позировала на крыше в розовом бикини и кроссовках того же цвета. Волосы девушка заплела в афрокосички.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Автором съемки выступил друг модели, фотограф и креативный директор Уолтер Брэди. Публикация больной витилиго Винни Харлоу восхитила ее подписчиков. Они нашли девушку очень горячей и смелой.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Несмотря на заболевание кожи, поклонники считают манекенщицу очень красивой. К слову, Винни Харлоу активно ведет микроблог, ежедневно делясь новостями из жизни.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Ранее она выложила видеоролик в бикини во время режима всеобщей изоляции из-за коронавируса. На размещенных кадрах она танцует перед камерой около бассейна вместе с R&B-певцом Mechie So Crazy.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Автор: 14 мая 2020, 12:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездой показа стала больная модель

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Морковный
Ответить
Витилиго теперь болезнь?
1

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