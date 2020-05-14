Больная модель поразила телом в купальнике

Серия кадров появилась на странице модели в "Инстаграм". 25-летняя звезда позировала на крыше в розовом бикини и кроссовках того же цвета. Волосы девушка заплела в афрокосички.
Автором съемки выступил друг модели, фотограф и креативный директор Уолтер Брэди. Публикация больной витилиго Винни Харлоу восхитила ее подписчиков. Они нашли девушку очень горячей и смелой.
Несмотря на заболевание кожи, поклонники считают манекенщицу очень красивой. К слову, Винни Харлоу активно ведет микроблог, ежедневно делясь новостями из жизни.
Ранее она выложила видеоролик в бикини во время режима всеобщей изоляции из-за коронавируса. На размещенных кадрах она танцует перед камерой около бассейна вместе с R&B-певцом Mechie So Crazy.
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