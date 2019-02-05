Ресторан на Остоженке кормит гостей сигаретными бычками и губками для мытья посуды

Как известно, избалованную гастрономическими изысками столичную публику уже сложно чем-то удивить: рестораторы приглашают знаменитых шефов со всего мира, устраивают гастрономические спектакли, сбиваются с ног в поисках необычных продуктов. Казалось бы, трудно придумать что-то новое. Однако находятся смельчаки, готовые покорять сердца и желудки гурманов новыми идеями.

На этот раз речь идет о молодом, но амбициозном шеф-поваре Александре Гарбуз и одноименном ресторане g’Arbuz, совсем недавно появившемся в центре Москвы. Опыту и послужному списку Александра позавидуют многие шефы: Doce uvas, "Тvрандот", "Причал", "Парус" в Сочи, Trattoria Delinda Tripadvisor в Римини. Свой новый авторский проект, кстати, Александр относит к категории semi fine dining. Так во всем мире называют комфортную, красивую, изысканную и при этом сравнительно доступную кухню.

В этом нет и тени лукавства: ресторан расположен в трехэтажном особняке на Остоженке, зал украшает ледник с охлажденными японскими устрицами, рыбой и морепродуктами со всего мира, а в меню мы видим такие блюда, как салат с дальневосточным кальмаром, креветкой картофелем и гелем из маракуйи (690 рублей), спинка трески с рисом "Венере" и легким кремом из базилика (890 рублей), лопатка барашка с корочкой из маслин и овощами аль-денте (790 рублей), вырезка вола с картофелем пюре, вешенками и шпинатом (950 рублей).

За винную карту здесь отвечает сомелье Александр Антонов ("Кафе Пушкинъ", Happy Bones, La Terrazza и др.), маркетингом занимается Катерина Афонченкова (агентство ресторанного маркетинга FoodisPR, рестораны "Бабель", Buddha Bar Spb., Il Lago Санкт-Петербург и др.), директор Руслан Акиловский ("Мечта", "Буфет", Le Ciel de Paris (Париж) и др.), управляющий партнер – Анна Турчанинова.

Главный секрет ресторана g’Arbuz спрятан в блюдах, отмеченных в меню специальным знаком – черепом с костями. Их подача наверняка вас удивит. Например, один из "пиратских" десертов выполнен в виде губки с моющим средством, другой – кокосовая панна котта с гаспаччо из клубники сделана в виде консервной банки с окурками (импровизация на вечную тему "бычков в томате"). Все ингредиенты "хулиганских" подач от шефа съедобные. Конечно, можно по-разному относиться к подобным экспериментам, но равнодушными они не оставят никого – это точно.