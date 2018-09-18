В Москве открылся первый грузинский винный бар
Впрочем, создатели Megobari, что на Маросейке, исправили это досадное недоразумение. Новый проект от ресторанной группы GulianiGroup запущен еще несколько месяцев назад, но алкогольную лицензию получил только в конце августа. Зато теперь это полноценный грузинский винный бар.
В настоящий момент в винной карте представлено около 70 позиций от дюжины производителей из всех винодельческих регионов Грузии. Найдутся и традиционная сухая и полусладкая классика (мукузани, напареули, киндзмараули, хванчкара и другие), и модные нынче оранжевые вина из квеври, включая породистый "Сатрапезо" или могучий "Алаверди", и редкие моносорта вроде усахелаури или чхавери.
Примерно треть ассортимента предлагается по бокалам. Цены начинаются от 1300 рублей за бутылку и от 265 рублей за бокал. В ближайших планах увеличение ассортимента до 100-120 позиций.
На кухне командует Тамаз Орагвелидзе, тот самый, чьи пончики и хачапури знали во всем Тбилиси. Су-шефом стал Борис Гиоргберидзе, один из лучших хинкальщиков Москвы.
Меню получилось довольно основательным, что не совсем привычно для традиционного винного бара, зато адекватно вписывается в древнюю традицию грузинского гостеприимства. Здесь найдутся разнообразные холодные и горячие закуски, выпечка, хинкали и чебуреки, супы, горячее и блюда на мангале. В целом это очень добротная, проверенная временем и хорошо исполненная грузинская кухня.
Из несомненных хитов, за которыми точно имеет смысл возвращаться в Megobari, стоило бы отметить завернутые в молодой сулугуни как в лаваш роллы по-грузински (с помидорами, мято и эстрагоном), созданную из тончайшего теста аджарскую лодочку со свеклой и сыром, густое и сытное харчо по-мегрельски с кусочками обжаренной мамалыги, сочные, остро-пряные хинкали с бараниной, сливой и эстрагоном, нежнейший куриный шашлык (маринад которого повара пока упорно держат в секрете) и, конечно, пончики от Томаза.
Отдельно следует упомянуть об альтернативной сырной тарелке, составленной из нескольких видов твердых и полутвердых грузинских сыров. Особенно хорош тот, что выдерживается в мезге от саперави – отличное сопровождение к красному вину.
Средний счет – 1200 рублей.
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