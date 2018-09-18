В Москве открылся первый грузинский винный бар

Едва ли какое другое гастрономическое направление в столице может похвастать такой же стабильной популярностью, как грузинская кухня. Она, кажется, неподвластна никаким катаклизмам – ни политическим, ни экономическим. Что бы ни происходило в стране и в мире, грузинские рестораны были, есть и, судя по всему, будут. Единственное, чего нельзя было найти в Москве до недавних пор, так это национального винного бара. Это несмотря на то, что именно Грузия считается родиной мирового виноделия, а грузинские вина отлично знаю и любят в России.



Впрочем, создатели Megobari, что на Маросейке, исправили это досадное недоразумение. Новый проект от ресторанной группы GulianiGroup запущен еще несколько месяцев назад, но алкогольную лицензию получил только в конце августа. Зато теперь это полноценный грузинский винный бар.

В настоящий момент в винной карте представлено около 70 позиций от дюжины производителей из всех винодельческих регионов Грузии. Найдутся и традиционная сухая и полусладкая классика (мукузани, напареули, киндзмараули, хванчкара и другие), и модные нынче оранжевые вина из квеври, включая породистый "Сатрапезо" или могучий "Алаверди", и редкие моносорта вроде усахелаури или чхавери.

Примерно треть ассортимента предлагается по бокалам. Цены начинаются от 1300 рублей за бутылку и от 265 рублей за бокал. В ближайших планах увеличение ассортимента до 100-120 позиций.

На кухне командует Тамаз Орагвелидзе, тот самый, чьи пончики и хачапури знали во всем Тбилиси. Су-шефом стал Борис Гиоргберидзе, один из лучших хинкальщиков Москвы.

Меню получилось довольно основательным, что не совсем привычно для традиционного винного бара, зато адекватно вписывается в древнюю традицию грузинского гостеприимства. Здесь найдутся разнообразные холодные и горячие закуски, выпечка, хинкали и чебуреки, супы, горячее и блюда на мангале. В целом это очень добротная, проверенная временем и хорошо исполненная грузинская кухня.

Из несомненных хитов, за которыми точно имеет смысл возвращаться в Megobari, стоило бы отметить завернутые в молодой сулугуни как в лаваш роллы по-грузински (с помидорами, мято и эстрагоном), созданную из тончайшего теста аджарскую лодочку со свеклой и сыром, густое и сытное харчо по-мегрельски с кусочками обжаренной мамалыги, сочные, остро-пряные хинкали с бараниной, сливой и эстрагоном, нежнейший куриный шашлык (маринад которого повара пока упорно держат в секрете) и, конечно, пончики от Томаза.

Отдельно следует упомянуть об альтернативной сырной тарелке, составленной из нескольких видов твердых и полутвердых грузинских сыров. Особенно хорош тот, что выдерживается в мезге от саперави – отличное сопровождение к красному вину.

Средний счет – 1200 рублей.