Почему опасно заниматься сексом в отпуске

Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям, но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что курортные романы могут быть опасны.

Несбывшиеся мечты

Яркая внешность южных девушек убеждает вас в том, что секс будет запоминающимся. Но чаще всего донжуана ждет разочарование. Тот факт, что вы иностранец, может не раскрепостить даму, а, напротив, смутить и привести к зажатости. Кроме того, темпераментная речь и жесты вовсе не означают, что объект вашего желания будет столь же горяч в постели. Так что вместо потрясающего приключения может выйти одно расстройство.

Навязчивость

Встретив красотку, вы воспламеняетесь желанием – но понимаете, что это приключение на одну ночь: после бурного (возможно) секса говорить вам с ней будет не о чем. А вот у дамы другие планы – она решает, что вы подходящий кандидат для продолжительного курортного романа. Вас будут караулить возле отеля и названивать по телефону, номер которого выяснят у подруги-администратора. Если вас устраивает перспектива провести отпуск, играя в шпионов, тогда вперед!

Травматизм

Подкарауливать вас может не только предмет вожделения, но и ее парень – бывший или настоящий. И расплата за приятно проведенное время может наступить быстро. Если это разбитый нос или фингал под глазом – считайте, что легко отделались. Можно и в больницу загреметь, тогда отпуск пройдет в тихой, спокойной и стерильной обстановке.

Туристические агентства в состоянии обеспечить гражданам РФ хороший #отдых pic.twitter.com/OYcJvIqqUI — Инга Мудыняy (@MudynyaiY) 4 июля 2018 г.

Основные риски

Милые создания с большими невинными глазами и пушистыми ресницами (не говоря уже о других достоинствах) на деле могут быть не столь уж невинны. Если утром вы не обнаружили "котеночка" мирно сопящим на подушке или плещущимся в ванной, бегите проверять кошельки и чемоданы. Скорее всего, ценности уплыли в неизвестном направлении. К сожалению, историй таких - тьма.

А даже если все обошлось, и лапочка трогательно с вами прощалась, утирая слезы на перроне, – не торопитесь радоваться. Счета от венеролога и уролога скоро вытеснят из памяти все светлые воспоминания о поездке.