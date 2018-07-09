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Lifestyle

Самая сексуальная модель снялась с голой грудью

Фото: instagram.com/kateupton
Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году Кейт Аптон порадовала поклонников. Американская модель снялась топлес для издания Sports Illustrated Swimsuit.
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Месяц назад Кейт отметила 26-й день рождения. Подписчики были в восторге от подарка, который преподнесла им модель: она опубликовала видео, в котором сидит голая спиной к зрителям и держит бокал.

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Фанаты надеялись на "продолжение банкета", и Аптон ожиданий поклонников не обманула. В Instagram издания Sports Illustrated Swimsuit появились закулисные моменты съемок на острове Аруба в Карибском море. Журнал специализируется на фотографиях девушек в купальниках на фоне экзотических пейзажей.

Фанаты в восхищении. И не только потому, что Кейт вошла в воду, наряженная только в нижнюю часть золотистого купальника с бахромой. Градуса съемке добавили и призывные взгляды, которые модель бросала в камеру. Грудь Аптон прикрывает руками, но поклонники все равно в восторге.

Это не первая фотосессия Аптон для Sports Illustrated Swimsuit. Она была признана Новичком года, впервые появившись на страницах издания семь лет назад.

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Автор: Андрей Евлампиев9 июля 2018, 11:40

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