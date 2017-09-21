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Lifestyle

Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп

Меланья Трамп. Фото: twitter.com/Zebop
Приятель российской модели, телеведущей, главреда журнала Hello! Светланы Бондарчук Влад Лисовец считает, что наряд Меланьи Трамп с широкими рукавами – завтрашний день моды. В необычном платье первая леди США появилась в постпредстве США при ООН.
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"Это очень красивый и модный наряд. Это одна из самых ярких марок одежды, которая делает лаконичную одежду не совсем классического кроя. Это, скажем так, интеллектуальная одежда. Такие широкие рукава – это тренд. И для обывателей это кажется уродством, потому что это не похоже на то, что мы видим с детства на мамах-папах. Трамп – красивая женщина, надо понимать, что она – трендсеттер, то есть она задает моду", – поделился с НСН своим мнением стилист.  

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Некоторые пользователи Сети отметили, что наряд Меланьи напоминает домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты. Иные сравнили туалет первой леди США с парашютом. И только единицы обратили внимание на содержательную сторону ее выступления. 


"Мне бы хотелось, чтобы наши женщины выглядели так же ярко, индивидуально. Меланья Трамп не политик. Она – жена президента и имеет право выходить так одетой. Обидно понимать, что все, кто выглядели по-особому, подвергались критике. Может, есть небольшое замечание к цвету, фуксия… уж больно розовая. Но это точно не вульгарно", – прокомментировал современные модные тенденции Лисовец.

Автор: Алексей Минин21 сентября 2017, 16:21
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Самые провокационные фото Мелании Трамп

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