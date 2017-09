Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп

"Это очень красивый и модный наряд. Это одна из самых ярких марок одежды, которая делает лаконичную одежду не совсем классического кроя. Это, скажем так, интеллектуальная одежда. Такие широкие рукава – это тренд. И для обывателей это кажется уродством, потому что это не похоже на то, что мы видим с детства на мамах-папах. Трамп – красивая женщина, надо понимать, что она – трендсеттер, то есть она задает моду", – поделился с НСН своим мнением стилист.

Некоторые пользователи Сети отметили, что наряд Меланьи напоминает домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты. Иные сравнили туалет первой леди США с парашютом. И только единицы обратили внимание на содержательную сторону ее выступления.

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. #FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY