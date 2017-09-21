Друг Бондарчук в восторге от "бабушкиного халата" Меланьи Трамп

Приятель российской модели, телеведущей, главреда журнала Hello! Светланы Бондарчук Влад Лисовец считает, что наряд Меланьи Трамп с широкими рукавами – завтрашний день моды. В необычном платье первая леди США появилась в постпредстве США при ООН.

"Это очень красивый и модный наряд. Это одна из самых ярких марок одежды, которая делает лаконичную одежду не совсем классического кроя. Это, скажем так, интеллектуальная одежда. Такие широкие рукава – это тренд. И для обывателей это кажется уродством, потому что это не похоже на то, что мы видим с детства на мамах-папах. Трамп – красивая женщина, надо понимать, что она – трендсеттер, то есть она задает моду", – поделился с НСН своим мнением стилист.

Некоторые пользователи Сети отметили, что наряд Меланьи напоминает домашний халат, который пожилые женщины надевают для уборки квартиры. Другим же показалось, что платье похоже на специальную защитную накидку в салоне красоты. Иные сравнили туалет первой леди США с парашютом. И только единицы обратили внимание на содержательную сторону ее выступления.

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. ��#FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY — Elaine (@rosalita2740) 20 сентября 2017 г.

Melania Trump STUNS in bold pink as she wears dress with VERY fashion-forward sleeves https://t.co/LddUI1Tx1S pic.twitter.com/E3TwX0I7Tl — Daily Express (@Daily_Express) 20 сентября 2017 г.

"Мне бы хотелось, чтобы наши женщины выглядели так же ярко, индивидуально. Меланья Трамп не политик. Она – жена президента и имеет право выходить так одетой. Обидно понимать, что все, кто выглядели по-особому, подвергались критике. Может, есть небольшое замечание к цвету, фуксия… уж больно розовая. Но это точно не вульгарно", – прокомментировал современные модные тенденции Лисовец.