Сколько россияне потратят на отпуск

Согласно опросу, на летний отдых в этом году россияне готовы потратить больше, чем в 2016-м. Оказалось, что любимое занятие наших соотечественников в поездках – шопинг.

Согласно опросу, 55% наших соотечественников регулярно откладывают деньги, чтобы потратить на турпоездку. Лишь 24% россиян могут отправиться путешествовать, если у них нет сбережений. А 16% респондентов ради отдыха берут дополнительную работу.

На отпуск 26% российских туристов закладывают бюджет в 39-78 тысяч рублей и столько же – 78–156 тысяч рублей. 20% опрошенных откладывают от 7,8 до 39 тысяч рублей, сообщает сетевое издание m24.ru.

Но есть и такие, кто готов потратить на путешествие более 780 тысяч рублей – 1%. В 2016-м среди респондентов таких не оказалось. На летний отдых тогда туристы выделяли меньшие суммы, чем сейчас: 31% – 39–78 тысяч рублей, 27% – 7,8–39 тысяч рублей, 18% – 78–156 тысяч рублей.

Примечательно, что россияне не любят путешествовать одни. Они предпочитают ездить в отпуск с партнерами, останавливаясь в отелях. В среднем продолжительность отдыха наших соотечественников составляет неделю. А любимым занятием в отпуске является шопинг.

Самое популярное направление у российских туристов, как и в прошлом году, – Бангкок. Однако в 2017 году возрос интерес к Европе.