Как замедлить время в отпуске

Американский нейрофизиолог Дэвид Иглман поделился методами искусственного продления отпуска. По его словам, для более полных впечатлений необходимо заняться экстремальными видами спорта.

По словам Иглмана, в критической ситуации мозг полностью фокусируется на конкретной ситуации, что впоследствии обеспечивает более яркие и полные впечатления. Вспоминая об опасности, человеческий организм воспринимает произошедшие с ним события медленнее, чем они были на самом деле. В связи с этим нейрофизиолог предположил, что продлить отпуск можно, занявшись банджи-джампингом или прочими экстремальными видами спорта.

Другой вариант искусственного продления времени предложил исследователь Стив Тейлор, передает The Telegraph. Он заявил, что "расширить" время в отпуске можно, отправившись в совершенно незнакомые места и получив максимальный объем неизвестной ранее информации.

"Восприятие времени зависит от обработки данных, следовательно чем больше информации потребляет наше сознание и наши чувства, тем медленнее мы ощущаем ход времени", – заявил Стив Тейлор. Поэтому путешествие с новыми знакомыми будет казаться более масштабным, чем со старыми друзьями.

Взял отпуск на одной работе, потому что не хватало времени на вторую и третью. А как вы развлекаетесь? — La Goot (@la_goot) 13 апреля 2017 г.

"Отправьтесь в новые места, знакомьтесь с новыми людьми, будьте внимательны ко всему новому", – подчеркнул исследователь. "Нам доступно лишь немного отпускных дней в году, поэтому очень важно сделать отдых настолько как можно более длинным и расширить восприятие времени настолько, насколько это возможно", – заключил он.

Как ранее писали Dni.Ru, благотворное влияние на человека в целом оказывает расширение кругозора во время путешествия. Эксперты также отмечают, что людям чрезвычайно полезно периодически и отправляться в теплые края и паломнические туры.