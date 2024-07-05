Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер

Отношения детей в семье во многом зависят от родительского воспитания, ситуации в доме и других внешних факторов. Взаимодействие братьев и сестер бывает довольно сложным и многослойным: тут и безграничная любовь, и зависть, и преданность, и соперничество… Если вам интересна эта тема, то подборка отличных психологических романов, доступных по Литрес Подписке, – для вас.







Семейная сага в жанре великого американского романа, в которой описаны близкие, но в то же время разрушительные отношения брата и сестры Конрой. Когда-то их отец, мечтавший обеспечить детям достойное будущее, купил роскошное поместье в Филадельфии — Голландский дом, принадлежавший обедневшим нидерландским аристократам. Однако после смерти отца Дэнни и Мейв оказались бессильны перед злобной мачехой, решившей лишить законных наследников и дома, и состояния. Брат и сестра были вынуждены заново пробивать себе дорогу, и у них это получилось. Тем не менее, обида и тоска по утраченному Голландскому дому не дают им возможности стать счастливыми. Дэнни и Мейв дружны и успешны, они всю жизнь горой стоят друг за друга, но в то же время никак не могут отказаться от идеи мести. Травмы прошлого накладывают отпечаток на их существование, брат и сестра застряли в своем замкнутом мире и никак не могут начать все с чистого листа, — несмотря на деньги и положение в обществе. Это глубокий психологический роман, заставляющий задуматься о том, как важно уметь отпускать и прощать.

Динамичное фэнтези от digital-автора Литрес, в котором есть и романтическая история, и магия, и воюющие королевства, и непростые отношения двух сестер. Мария обладает мощными магическими способностями, однако использование их строго запрещено законом. В то же время ее сестра должна выйти замуж за жестокого тирана, чтобы стать королевой. Героиня понимает, что ей все-таки придется пустить в ход свой дар, и это нужно сделать очень незаметно… И скажет ли спасибо любимая сестра? Похоже, что у нее свои планы и свое видение ситуации. Вас ждут интриги и подковерные игры, неожиданные повороты сюжета и интересное развитие характеров главных героев. Если вы любите романтическое фэнтези, то эту аудиокнигу вы наверняка с удовольствием прослушаете за пару вечеров.







Неспешный, красивый и вызывающий противоречивые эмоции роман о взрослении, раннем сиротстве и братско-сестринских отношениях. Воронье озеро — небольшая фермерская община, расположенная в живописной канадской глуши среди лесов и озер. Семья Моррисон когда-то была образцово-показательной — у четы трудолюбивых фермеров четверо прекрасных детей: старший Люк готовится поступить в педагогический колледж, Мэтт преуспевает в учебе в старших классах, семилетняя Кейт растет очень любознательной и доброй, а малышка Бо — всеобщая любимица. Но однажды семейное счастье разрушает страшная трагедия — родители ребят погибают в автокатастрофе, дети остаются совсем одни. Драма разворачивается и у соседей: ферма Паев считается лучшей в округе, но и над ней сгущаются тучи. Стоит отметить, что помимо линий Моррисонов и Паев, в книге есть множество чудесных описаний природы, читать которые совсем не скучно. В романе нет излишней драмы, однако он очаровывает своей атмосферой, тонким психологизмом и правдивостью. Герои смеются, плачут, любуются природой и не теряют надежду, — не смотря на весь трагизм ситуации, книга наверняка покажется вам жизнеутверждающей.

Эта семейная драма с элементами детектива обращает внимание читателей на проблемы людей, страдающих аутизмом. У 18-летнего Джейкоба тяжелая форма этого расстройства, поэтому он практически не общается с другими людьми, замкнут в себе и целыми днями решает сложные математические задачи, а также увлекается криминалистикой.

Младший брат любит Джейкоба, однако испытывает смешанные чувства, когда полиция начинает подозревать его в убийстве. Дело в том, что детективы не знают, как ведут себя такие люди, как Джейкоб, они принимают его особенности поведения запопытку что-то скрыть. И хотя семья на стороне парня, противостоять давлению правоохранительных органов довольно сложно. Сам Джейкоб уже начал собственное расследование, так как его острый ум и наблюдательность позволяют распутывать самые сложные дела. Тем временем брат героя продолжает находиться в смятении: а что, если человек с расстройством аутистического спектра действительно мог так жестоко убить кого-то? В этой книге поднимаются сложные этические темы, а также вопросы семейных отношений, доверия и взаимопонимания.

Великолепная семейная сага от американской писательницы и лауреата Пулитцеровской премии Энн Тайлер — для любителей глубокой, качественной литературы. В этом романе переплетаются исторические события, атмосфера бунтарских 1960-х годов, описания жизни нескольких поколений семейства Гарретов, представителей крепкого среднего класса. В семье подрастает трое детей: серьезная и рассудительная Элис, всеобщая любимица Лили и Дэвид, вечно витающий в облаках. Их родители Мерси и Робин кажутся идеальной парой, но в их отношениях все далеко не так гладко, как супруги изображают это на публике. Со временем дети вырастают, у каждого начинается своя жизнь, а чувство отчуждения в семье начинает становиться все более ощутимым. Тайлер рисует невероятно реалистичные портреты персонажей, подробно описывает их взаимодействие и мотивы поступков, не перегружая при этом повествование лишними деталями. Множество событий, перипетии судьбы, верные и ошибочные решения, любовь и разочарование, — все это есть в саге «Французская косичка».