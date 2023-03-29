"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино

В Корее снимают впечатляющие фильмы, которые в некотором роде превосходят Голливуд.

Управляющий киношколой Алексей Двоеглазов объяснил, почему корейские картины привлекательны для зрителей и стали актуальны в последнее время. По его словам, азиатское кино имеет свою специфику, которая отличает его от других иностранных лент. Однако такие фильмы нужно смотреть, предварительно ознакомившись с эстетикой и жанром.

Эксперт отмечает, что кино в Корее рассчитано на зрелых личностей, о чем свидетельствуют сцены жестокости на экране. Дело в том, что молодежь в стране занята образованием, а фильмы в основном интересуют людей в возрасте от 30 лет.

"Подрастающее поколение больше сконцентрировано на обучении. Поэтому корейские фильмы не для детей", — поделился нюансами специалист с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".