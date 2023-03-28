Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал ТОП-3 российского проката

Пушистые герои мультфильма очаровали публику.

Мультипликаторы перенесли четвероногих обитателей музея в кино, вызвав общественный резонанс. Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 проката в РФ за выходные.

Как сообщает "Царьград", картина об усатых хранителях диковинных экспонатов оказалась на третьем месте рейтинга. Первенство получила четвертая часть боевика "Джон Уик", а второе место досталось фильму Сарека Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Напомним, мультфильм "Коты Эрмитажа" озвучили популярные отечественные артисты, в том числе Роман Курцын и Полина Гагарина. Картина рекомендуется к просмотру с детьми от шести лет. Длительность — 1 час 23 минуты.

Согласно отзывам на портале "Кинопоиск", мультфильм станет для ребенка экскурсией по самым знаменитым местам Эрмитажа, а также увлекательным приключением, которое подарит самые яркие эмоции. И все это — не выходя из кинотеатра.