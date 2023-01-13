"Чебурашка все-таки бес": сюжет нового фильма перевернули с ног на голову

Новогодняя премьера, фильм "Чебурашка", поставила на уши всю Россию. В кинотеатрах кассовые сборы побили все рекорды, а ликующая от восторга публика продолжает обсуждать проект и искать его для просмотра онлайн.
Однако не обходится и без строгих критиков, в число которых вошел режиссер анимационного кино Станислав Подивилов. Размышляя над сюжетом и идейной составляющей новинки, он нашел в ней новые смыслы и практически перевернул с ног на голову.
Как передает Царьград, цензор отнес героя нового фильма "Чебурашка" к нечистой силе, которая должна настораживать православный народ. Якобы все хорошо — снято профессионально, Сергей Гармаш сыграл удачно, да только сказочный кроха не угодил своим существом.
"Чебурашка все-таки бес. Это нужно признавать. И к этому нужно относиться очень серьезно", — поделился мнением Подивилов.
Критик полагает, что в основу кино заложены архетипы: персонаж нового "Чебурашки" соответствует образу агрессивного злого барабашки, но вызывает искренний интерес, благодаря ассоциации с милым очаровашкой из времен СССР. Эксперт заявил, что повторно взглянуть на фильм желания у него не возникает.