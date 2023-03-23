Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы
"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка
"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым
"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание
партнеры
Четверг
23 марта
Лента новостей
10:00
"Требует жертв": сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли
09:40
"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы
09:20
"Травма нерва": стали известны последствия пластики перекошенной Успенской
09:00
Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире
08:40
На человека упала сосулька: как оказать первую помощь
08:20
Невролог дал советы по профилактике деменции
08:00
Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние
06:08
Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор
04:15
Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси
02:08
"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах
00:01
Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта
21:40
"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт
20:46
"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник
20:03
На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе
19:40
"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом
19:20
"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье
19:00
"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров
18:40
Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой
18:20
"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь
18:00
"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем
17:40
"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу
17:20
Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн
17:00
ФНС массово проверяет арендные квартиры
16:40
"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности
16:20
Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
16:00
"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова
15:40
Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД
15:20
Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях
15:00
"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру
14:40
Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо
14:20
Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число
14:00
"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву
13:40
"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот
13:20
"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк
13:00
"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна
12:53
Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова
12:40
Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть
12:20
Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве
12:00
"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством
11:40
"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку
11:20
Сбросил 30 килограммов, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли
11:00
В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль
10:40
"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного
10:20
"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве
10:00
Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной
09:40
"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику
09:20
"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры
09:00
В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов
08:40
"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими
08:20
Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину
Пристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами
"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери
"В жизни совсем не такой, как на экране!": как без макияжа и перьев выглядит 55-летний Киркоров
"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия
На человека упала сосулька: как оказать первую помощь

На человека упала сосулька: как оказать первую помощь

Единый номер экстренных служб – 112.
прочитано 87 раз

Постепенно на улице становится все теплее, зима отступает. С установление плюсовой температуры начинается активное таяние снега и сосулек. Острые куски льда крупных размеров, свисающие с крыш, представляют серьезную опасность для человека.

ПО ТЕМЕ

Начался сезон наводнений: как спасти дом

Особенно опасны сосульки именно в марте – они могут с легкостью отколоться и упасть на голову. С учетом высоты и ускорения сила удара даже не самой большого куска льда может оказаться весьма ощутимой. Очень важно оказать пострадавшему первую помощь.

Как отмечает ОСН, прежде всего необходимо вызвать скорую. Единый номер экстренных служб – 112. Далее следует оценить состояние человека. Если нет сознания, перемещать тело не нужно, лучше накрыть его курткой или пледом.

Если у человека кровоточащая рана, то следует наложить повязку. При рвоте голову пострадавшего необходимо повернуть набок. Не забудьте проверить пульс и дыхание.

Первая помощь предполагает и сердечно-легочную реанимацию, если дыхание отсутствует. В этом случае необходимо сцепленными в замок руками ритмично нажимать по центру груди пострадавшего примерно сто раз в минуту.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 08:40 Источник: ОСН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым

Поклонники Никиты Преснякова не могут поверить
Шоу-бизнес

"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику

Новые угрозы жизни Романа Костомарова
Шоу-бизнес

Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо

Алла Пугачева без фильтров совсем другая!
Шоу-бизнес

"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова

Артист такого поворота не ожидал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты

Здоровье

Невролог дал советы по профилактике деменции
Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача
Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D
Усталость, апатия и невнимательность: большинство россиян страдает от недосыпа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+