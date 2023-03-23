На человека упала сосулька: как оказать первую помощь

Постепенно на улице становится все теплее, зима отступает. С установление плюсовой температуры начинается активное таяние снега и сосулек. Острые куски льда крупных размеров, свисающие с крыш, представляют серьезную опасность для человека.
Особенно опасны сосульки именно в марте – они могут с легкостью отколоться и упасть на голову. С учетом высоты и ускорения сила удара даже не самой большого куска льда может оказаться весьма ощутимой. Очень важно оказать пострадавшему первую помощь.
Как отмечает ОСН, прежде всего необходимо вызвать скорую. Единый номер экстренных служб – 112. Далее следует оценить состояние человека. Если нет сознания, перемещать тело не нужно, лучше накрыть его курткой или пледом.
Если у человека кровоточащая рана, то следует наложить повязку. При рвоте голову пострадавшего необходимо повернуть набок. Не забудьте проверить пульс и дыхание.
Первая помощь предполагает и сердечно-легочную реанимацию, если дыхание отсутствует. В этом случае необходимо сцепленными в замок руками ритмично нажимать по центру груди пострадавшего примерно сто раз в минуту.