"Объявлена ликвидация": пламя охватило крышу поликлиники в Сарапуле

В ночь на 12 сентября в Удмуртии загорелась кровля медицинского учреждения. В поликлинике города Сарапула сотрудники МЧС побороли огненную стихию, бушующую на территории 400 м². Сайт VSE42.RU сообщает, что никто из людей не пострадал.
Спасателям потребовалось менее полутора часов, чтобы остановить пожар. "В 2:27 объявлена ликвидация открытого горения", — передали в оперативной сводке.
Телеканал "360" отмечает, что поликлиника представляет собой двухэтажный деревянный дом. Причину ЧС предстоит выяснить экспертам.