В анализах 10-летней девочки нашли сперму

Жительница Москвы привела 10-летнюю дочь в частную клинику на гинекологический осмотр. Медики обнаружили в анализах школьницы семенную жидкость в огромном количестве, однако мать и дочь пропали, как сообщает VSE42.RU.
В ходе повторного исследования врачи поняли, что, скорее всего, девочка подверглась сексуальному насилию. Как пишет "Царьград", несмотря на шокирующие данные, стало известно, что мать школьницы в полицию не обращалась.
Однако медикам пришлось сообщить об инциденте в полицию. Правоохранители, по некоторым данным, уже провели обыск в квартире, где проживает ребенок. Там были обнаружены различные приборы для самоудовлетворения, пишут "Вести Подмосковья". Мать и дочь разыскивают, те якобы должны были уехать на отдых.