На западе Москвы ликвидировали пожар на строительных лесах

В МЧС заявили о ликвидации пожара на западе российской столицы. Отмечается, что горели строительные леса и оборудование.
По данным RT, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
В МЧС заявили о ликвидации пожара на западе российской столицы. Отмечается, что горели строительные леса и оборудование.
По данным RT, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
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