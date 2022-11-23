"Ребенок упал на край": торчащая железка покалечила малыша на детской площадке в Петербурге

Безопасность множества детских площадок на территории России оставляет желать лучшего. По данным Гостехнадзора, нахождение на трети из них может закончиться для ребенка плачевно. Пятый канал передает, что беспредел творится не только в маленьких городах. Горки, песочницы и прочие развлекательные конструкции признаны потенциально опасными даже в Петербурге.
Недавно в северной столице произошел печальный инцидент с годовалым дитя. Играя на детской площадке, мальчик врезался головой в торчащее железо и остался покалеченным.
"Ребенок упал на край зазубрин и разбил себе лоб. Поцарапал все, задел железкой себе висок", — жалуется мать пострадавшего.
Между тем в северной части Москвы вызвала резонанс жуткая находка. Как сообщает "Радио 1" в районе Ховрино на детской площадке обнаружили предмет, напоминающий гранату. Телеканал "360" отмечает, что на место ЧП вызвали экстренные службы.