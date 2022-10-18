"Скончалась на месте": дети облили пенсионерку бензином и подожгли

В Алапаевске Свердловской области 16 октября произошло шокирующее преступление. На улице двое мальчиков отправили пожилую женщину на тот свет. "Дети догнали жертву, облили бензином и подожгли. Пенсионерка скончалась на месте", — передает обстоятельства трагедии агентство URA.RU.
Телеканалу "360" стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Мотивы зверского злодеяния активно выясняют правоохранители.
Незавидное будущее детей пока не определили. Старшему из них 16 лет, ему с высокой вероятностью придется ответить по всей строгости закона. Младшего же привлечь к уголовной ответственности сейчас не выйдет — мальчику всего лишь 12.