В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа

Житель Нижнего Новгорода попытался расправиться со своей супругой, сбросив ее с большой высоты. Теперь ему грозит тюремный срок.

Инцидент произошел ночью 17 января в одном из многоквартирных домов на улице Надежды Сусловой в Советском районе города. В ходе ссоры 54-летний мужчина выбросил свою 23-летнюю гражданскую жену с балкона квартиры на четвертом этаже. К счастью, женщина выжила, но была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. В отношении преступника возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает RT.