В московском метро загорелся вагон поезда

В московском метро произошел серьезный инцидент. Пресса распространяет данные о том, что загорелся вагон поезда.
По информации РИА Новости, это произошло на станции "Проспект Вернадского". В настоящий момент возгорание ликвидировано.
В московском метро произошел серьезный инцидент. Пресса распространяет данные о том, что загорелся вагон поезда.
По информации РИА Новости, это произошло на станции "Проспект Вернадского". В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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