В Москве на коляску с ребенком упал стройматериал

Серьезный инцидент произошел в российской столице. По информации прессы, на коляску, в которой находился ребенок, с крыши упал стройматериал.
Пострадавшего мальчика госпитализировали. По факту случившегося организована проверка, сообщает "Вечерняя Москва".
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