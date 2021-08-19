Во Владимирской области ликвидировали "банное" наркопроизводство

Двое жителей Мурома Владимирской области развернули кустарное наркопроизводство в бане в деревне Ляхи. За полгода деятельности "химики" изготовили порядка 300 граммов вещества.
В итоге их деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ РФ. Как сообщает RT, мужчин осудили за незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Они получили по шесть лет тюрьмы.
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