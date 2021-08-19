На Ключевском вулкане на Камчатке обнаружили тела двух туристов

На Камчатке завершили поиски туристов, сорвавшихся во врем спуска с ледника. Во время операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили два тела.
Как сообщает RT, погибшие лежали на высоте 3500 и 3560 метров. Они пролетели со склона около тысячи метров.
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