Трамвай сбил человека в Ульяновске

В Ульяновске случился инцидент с участием трамвая. Пожилой мужчина попал под транспортное средство. По некоторым данным, ему отрезало ноги.
Как сообщает телеканал "360", на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
В Ульяновске случился инцидент с участием трамвая. Пожилой мужчина попал под транспортное средство. По некоторым данным, ему отрезало ноги.
Как сообщает телеканал "360", на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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