В Подмосковье корова напала на ребенка

В Подмосковье корова забодала трехлетнюю девочку. Инцидент случился под Подольском.

Семья с детьми решила устроить в поле недалеко от своего загородного дома пикник. Рядом паслось стадо коров, и девочка захотела поиграть с животными. Она подошла к табуну и начала кормить животных травой.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", одна из коров дернула головой и задела ребенка рогом. Девочку доставили в больницу, где промыли рану и наложили швы.