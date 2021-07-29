Челябинские школьницы пожарили сосиски на Вечном огне

В городе Сатка Челябинской области трое местных школьниц пожарили сосиски на Вечном огне. Осквернение мемориала возмутило очевидцев.
Свидетели делали девушкам замечания, но те лишь грубили в ответ. После этого инцидентом заинтересовались и в правоохранительных органах. В областной прокуратуре сообщили, что старшая из вандалов уже достигла возраста наступления уголовной ответственности. Стражи порядка допустили, что с родителей учениц могут спросить за поведение детей, а самих учениц могут поставить на учёт, сообщает Ura.ru.
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