В Москве мужчина получил огнестрельное ранение во время драки возле магазина

Житель российской столицы получил пулю в грудь при посещении магазина. Уточняется, что гражданин повздорил с другим мужчиной, после чего началась драка.
На улице оппонент москвича достал оружие и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в мужчину, он был госпитализирован. По факту случившегося организована проверка.
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