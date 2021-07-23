На востоке Москвы деревья упали на жилой дом

На востоке российской столицы произошел инцидент. СМИ пишут, что на один из жилых домов упали деревья.
По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
На востоке российской столицы произошел инцидент. СМИ пишут, что на один из жилых домов упали деревья.
По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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