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Происшествия

На востоке Москвы деревья упали на жилой дом

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На востоке российской столицы произошел инцидент. СМИ пишут, что на один из жилых домов упали деревья.

По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 23 июля 2021, 21:06 Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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