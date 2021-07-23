В Петербурге мужчина выпал из окна

В Санкт-Петербурге на улице Бухарестской 35-летний мужчина выпал из окна квартиры. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
По словам подруги, инцидент произошел во время ссоры. Как сообщает "Царьград", мужчина был доставлен в больницу с переломами ребер и таза, а также с травмами головы. О возбуждении уголовного дела пока не говорится.
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