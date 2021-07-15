Житель Кузбасса до смерти избил знакомого костылем

Житель Березовского во время застолья поссорился со своим приятелем. В пылу спора мужчина ударил собутыльника костылем по голове. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.
Как сообщает портал VSE42.ru, предметом ссоры друзей стал разговор о том, как они отбывали сроки в местах лишения свободы. На мужчине, который избил знакомого костылем, завели уголовное дело. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
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