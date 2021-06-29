В Москве неизвестный пытался надругаться над женщиной в парке

Сообщение о серьезном инциденте было зафиксировано в российской столице. Стало известно, что злоумышленник пытался изнасиловать гражданку на территории парка "Битцевский лес".

Совершить противоправное деяние помешал прохожий, который спугнул преступника. Сбежавший извращенец при этом похитил личные вещи потерпевшей. По факту случившегося проводится проверка, передает РИА Новости.