На севере Москвы сгорели четыре машины

На стоянке напротив торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание "Москва 24". Специалисты не исключают, что причиной произошедшего мог стать поджог.
На стоянке напротив торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы в результате пожара выгорели четыре машины, передает сетевое издание "Москва 24". Специалисты не исключают, что причиной произошедшего мог стать поджог.
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