В Казахстане потерпел крушение самолет

В окрестностях города Балхаш в Карагандинской области Казахстана потерпел крушение истребитель Су-30СМ, передает "Царьград". Сообщается, что ЧП произошло при заходе летательного аппарата на посадку. По официальным данных, экипажу удалось катапультироваться – пилоты живы.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Смена религии
Одна с тремя малышами
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Как из железа получить золото???
Оригинальная БК всегда лучше