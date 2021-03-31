В Шереметьево пассажир угрожал устроить взрыв

В столичном аэропорту Шереметьево был задержан пассажир. Мужчина угрожал устроить взрыв в воздушной гавани, передает сетевое издание "Москва 24". Такую острую реакцию у него вызвала просьба надеть маску на борту самолета. По предварительной информации он был пьян.
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