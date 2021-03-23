Военный танкер из России столкнулся с сухогрузом в Суэцком заливе

Потенциально опасный инцидент с участием двух кораблей произошел в Суэцком заливе Красного моря, передает Общественная служба новостей. В российский военный танкер «Кола» врезался сухогруз «Арк Роял» под флагом Барбадоса. Как было установлена, правила судоходства нарушил последний. Оба корабля получили незначительные повреждения. Разлива топлива удалось избежать.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
Филлеры